Zufriedenheit mit Öffi-Shuttle in Wattens: „RegioFlink“ geht in die Verlängerung

Wattens – Seit März läuft in Wattens ein landesweit neuartiges Pilotprojekt des Verkehrsverbundes Tirol (VVT): Unter dem Namen „Regio- Flink“ verkehrt innerhalb von Wattens – mit Einbindung des Bahnhofs, der auf Fritzner Gemeindegebiet liegt – ein flexibles Öffi-Shuttle, eine Art Mix aus Taxi und Bus. Zwei Fahrzeuge, nämlich ein Kleinbus und ein Pkw, steuern nach Bedarf bestimmte Haltepunkte im Ortsgebiet an. Die Fahrten bucht man über die eigene RegioFlink-App oder telefonisch. Fahrten in dieselbe Richtung (und zur selben Zeit) werden dabei gebündelt, das Shuttle nimmt in dem Fall unterwegs weitere Personen mit. Der Regio-Flink ist ab 5.30 bis 20 Uhr zum Öffi-Tarif verfügbar, mit dem Klimaticket ist das Angebot kostenlos nutzbar.