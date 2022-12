Verdächtiger nach Beutezug von Polizei in St. Anton festgenommen

Der 47-Jährige soll mindestens drei Diebstähle in St. Anton und Kirchberg begangen haben. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

St. Anton am Arlberg – Eine Mitarbeiterin eines Sportgeschäftes in St. Anton am Arlberg informierte am Donnerstagnachmittag die Polizei über den Diebstahl von zwei Jacken. Im Zuge der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte ein Verdächtiger angehalten werden. Im Auto des 47-jährigen Tschechen wurden sowohl das Diebesgut als auch weitere gestohlene Gegenstände gefunden. „Der Mann ist dringend verdächtig zumindest zwei weitere Diebstähle in St. Anton und Kirchberg begangen zu haben", teilte die Exekutive mit