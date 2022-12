Mehr Geld für die Sonderbetreuung von geflüchteten Menschen

Die Sonderbetreuung in der Grundversorgung von geflüchteten Menschen wird finanziell aufgestockt. Das kündigt Flüchtlingsreferent LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) an. „Viele Menschen in der Grundversorgung sind oftmals traumatisiert und benötigen psychologische oder medizinische Hilfe. Das wird mit der Sonderbetreuung gewährleistet – sie ist die Schnittstelle zu den Kliniken sowie der Fachärzteschaft und hilft, durch die Weitervermittlung an ÄrztInnen das Erlebte aufzuarbeiten.“ Die Betreuung erfolgt von den Mitarbeitern der Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD). Das Land stellt dafür 265.000 Euro jährlich zur Verfügung, um zusätzlich zum bestehenden Team, PsychologInnen und LebensberaterInnen, weitere ExpertInnen beschäftigen zu können.