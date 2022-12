Personal rettete in Innsbruck Heimbewohner aus brennendem Zimmer

Innsbruck – Die Feuerwehr wurde am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Brand in einem Innsbrucker Wohnheim alarmiert. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Zimmer aus. Die Betreuer vor Ort hatten da schon reagiert und den betroffenen Bewohner aus dem Zimmer gebracht.