Pflegekraft rettete in Innsbruck Heimbewohner (85) aus brennendem Zimmer

Das Feuer dürfte im Bereich des Bettes ausgebrochen sein. Der 85-Jährige und zwei Pflegekräfte wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Innsbruck – Die Feuerwehr wurde am Freitag kurz nach Mitternacht zu einem Brand in einem Innsbrucker Wohnheim alarmiert. Das Feuer brach aus bisher unbekannter Ursache in einem Zimmer im ersten Stock aus. Eine Pflegekraft (56) reagierte rasch und rettete den 85-jährigen Bewohner aus dem bereits total verrauchten Zimmer.