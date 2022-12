Nachtzug Rom-Wien steckte fünf Stunden lang in Florenz fest

Florenz – Der Nachtzug, der am Donnerstagabend von Rom in Richtung Wien abgefahren war, ist fünf Stunden lang in Florenz festgesteckt. Der Euronight 294 erreichte den Bahnhof von Florenz um 22.41 Uhr mit einer Verspätung von 31 Minuten und nahm die Fahrt erst um 3.40 Uhr wieder auf, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.