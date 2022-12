Inflation steigt: Pub-Sterben in Großbritannien beschleunigt

In der ersten Jahreshälfte 2022 machten 485 Pubs in Großbritannien dicht. Die Teuerung macht den Gastronomen enorm zu schaffen.

London – Die Zahl britischer Pubs sinkt immer weiter. Zwischen Jänner und Juni 2022 machten 485 Beisln dicht, wie eine Studie der Initiative Campaign for Real Ale (CAMRA) ergab. Damit verdoppelte sich die Geschwindigkeit, mit der Pubs schließen, im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2021 fast. Die auch bei Touristen wegen ihrer Urigkeit beliebten Lokale werden besonders stark von den steigenden Lebenskosten getroffen, wie der Verband British Beer and Pub Association (BBPA) betont.