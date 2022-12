Putzenbacher feiert Aktionstage mit WMF

Das Spezialgeschäft für Haushalt, Bad und Schlafen im Herzen Innsbrucks präsentiert die neuesten Produkte von WMF.

Die Firma Putzenbacher wurde 1833 als Fachgeschäft für Hausrat, Haushalt, Schaumstoff, Küche, Bad und gesunden Schlafkomfort gegründet und ist damit eines der ältesten Geschäfte in Tirol. Auf dieser langen Tradition bauen Thomas Klausner und Klaus Razenberger weiter auf. Das Duo hat das Spezial­geschäft seit 2004 kontinuierlich weiterentwickelt. Stete Sortimentsüberwachung, Markenqualität und zuvorkommende und fachkundige Beratung gehören ebenso dazu wie Innovationsfreude. Nicht verändert hat sich in all den Jahrzehnten die Erfolgsphilosophie, alles anzubieten, was in einem Haushalt gebraucht wird. Das Sortiment reicht von Waschschüsseln über ein Bettensortiment bis hin zu hochwertigen Küchenprodukten.

Bei Putzenbacher finden Kunden alles für gehobene Tisch-, Ess- und Kochkultur von Markenherstellern wie WMF, Silit, Le Creuset, Woll, Riess u. v. m. © Putzenbacher

„Qualifizierte Beratung und bester Service – wie z. B. tirolweite Gratislieferung – stehen bei uns im Vordergrund.“ Thomas Klausner

Modern, zeitgemäß und übersichtlich präsentiert Putzenbacher die wichtigsten Markenhersteller für Tisch­kultur und Küche. So wird das große WMF-Studio laufend um die neuesten Produkte erweitert – wie die Lumero Gourmet Station 3-in-1: Mit ihrem hochwertigen Cromargan-Gehäuse mit WMF Lumero LED-Beleuchtung überzeugt sie mit einem stilvollen Ambiente am Tisch. Raclette und Fondue können dank getrennter, stufenloser Temperaturregulierung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung gleichzeitig verwendet werden. In den Fonduetopf passen 0,75 Liter Öl, Fleisch- oder Gemüsebrühe. Kartoffeln, Saucen u. Ä. können warmgehalten werden und auf der abnehmbaren Aluminium-Gussplatte ist reichlich Platz für das Grillen von Fleisch und Gemüse.

Praktisch und stilvoll: die WMF Lumero Gourmet Station 3-in-1 mit Tischgrill, Raclette und Fondue samt Zubehör für bis zu acht Personen. © WMF

„Ob Schlafen, Küche, Tisch oder Bad – wir führen hochwertige Markenprodukte und ausgesuchte Artikel in verschiedenen Preisklassen.“ Klaus Razenberger

Ob Hobby- oder Profikoch, Vegetarier oder Fleischliebhaber: Eine Auswahl an Messern muss sein. Putzenbacher bietet deshalb auch WMF-Messer der Spitzenklasse an. Ein Set enthält unterschiedliche Messer, die Zusammenstellung variiert. Praktisch: WMF-Messer-Sets lassen sich mit Einzelmessern verschiedener Serien ergänzen.

Kontakt & Infos Putzenbacher Anichstraße 14,6020 Innsbruck Tel. 0 512/58 39 55 Fax 0 512/58 39 55 2 j.putzenbacher@aon.at www.putzenbacher.at Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr Samstag: 9 bis 12.30 Uhr

Kompetent beraten zu Matratze, Lattenrost und Schlafsystem vom Putzenbacher-Team (v. l.): Klaus Razenberger, Anna Maria Fritz und Thomas Klausner. © Putzenbacher

Spezialist in Sachen gesunder Schlaf

Seit 50 Jahren beschäftigt sich die Firma Putzenbacher mit dem Thema „gesunder Schlaf“. Denn das sicherste Mittel, sich die Gesundheit zu ruinieren, ist ein „krankes Bett“. Zugleich ist erholsamer Schlaf die Grundlage für eine gute Gesundheit.

Die Firma Putzenbacher ist der Spezialist in Sachen Matratzen, Lattenroste, Schlafsysteme, Bettdecken und Gesundheitskissen in Innsbruck. Im Schlafstudio im ersten Stock bietet das Traditionsunternehmen Qualitätsmarken wie Relax-Gesundheitsbett und Sembella. Zudem sind Lieferung und Entsorgung tirolweit gratis. Die Beratung steht bei Putzenbacher auch hier an erster Stelle. Schließlich gibt es beim Kauf einer Matratz­e oder eines Lattenrostes einiges zu beachten.