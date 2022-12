Bergsilvester in Innsbruck

Auf der Häuserzeile in Mariahilf wird die Faszination der alpinen Tierwelt erlebbar. In Anlehnung an 60 Jahre Alpenzoo werden die BewohnerInnen des Innsbrucker Alpenzoos ihren gebührenden Auftritt haben und großflächig auf den Gebäuden inszeniert. Außerdem stellen die kraftvollen, dynamischen Strömungen des Inns und die Felsstrukturen der Nordkette ein bestimmendes Element dieses Standortes dar.

Ab 21 Uhr heißt es vor der Hofburg dann unter anderem „We Will Rock You“ mit der Queen Tribute Band. Im Anschluss heizt DJ In-Style mit coolen Beats den BesucherInnen am Vorplatz der Hofburg ein. Begleitet von einem spektakulären Feuerwerk auf der Seegrube heißt es um Mitternacht: Happy New Year 2023! Danach lädt die Dogana des Congress Innsbruck zum Silvester-Clubbing „Silvester Beats“ ein. Mit dem verstärkten Nightliner-Angebot der IVB sowie dem Angebot des VVT kommen BesucherInnen in der Silvesternacht sicher nach Hause. Am 31. Dezember kann von 20-5 Uhr der gesamte öffentliche Nahverkehr in Tirol inkl. der IVB-Linien in der Kernzone Innsbruck kostenlos genutzt werden.