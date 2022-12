Osttiroler Wärmepumpenhersteller iDM investiert 16 Mio. Euro in Standort Spittal

Spittal an der Drau, Matrei in Osttirol – Der Osttiroler Wärmepumpen-Hersteller iDM investiert 16 Mio. Euro in den Standort Spittal an der Drau. Die Kärntner Niederlassung soll als zweites Standbein und künftiges Kompetenzzentrum für Großwärmepumpen etabliert werden, sagte iDM-Eigentümer Manfred Pletzer am Freitag vor Journalisten. Im kommenden Jahr soll der Mitarbeiterstand in Spittal bereits auf 70 anwachsen, 2025 sollen am Standort insgesamt 200 Fachkräfte beschäftigt sein.