Drei Tote nach Schüssen bei kurdischem Kulturzentrum in Paris

Mindestens drei Menschen wurden in Paris getötet. Der Angreifer war den Behörden bekannt. Nun wird ein rassistisches Motiv geprüft.

Paris – Bei Schüssen in Paris sind am Freitag drei Menschen getötet worden. Wie Staatsanwältin Laure Beccuau weiter mitteilte, war der mutmaßliche Angreifer den Behörden bekannt. Auch werde ein rassistischer Hintergrund der Tat geprüft, die sich bei einem kurdischen Kulturzentrum ereignete. Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, zum Angriffsort im zehnten Pariser Stadtbezirk fahren zu wollen.