„Wann kommt endlich das Christkind?": Diese Frage beschäftigt Kinder am 24. Dezember für gewöhnlich schon nach dem Aufwachen. Um die Zeit bis zur Bescherung möglichst kurzweilig zu gestalten, gibt es zum Glück eine Menge Veranstaltungen in ganz Tirol, die sich besonders an Familien und ungeduldige Kinder richten.