Defekter Kühlschrank setzte Küche in Innsbruck in Brand: Nachbar erlitt Rauchgasvergiftung

Innsbruck – Ein Küchenbrand im Innsbrucker Stadtteil Wilten hat am Tag vor Weihnachten für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 14.30 Uhr sah eine Frau, die gerade mit ihren Kindern zurück nach Hause spazierte, noch von der Straße aus Rauchschwaden aus ihrem Küchenfenster dringen.

Sie schlug sofort Alarm, woraufhin die Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr Wilten zum Löscheinsatz anrückten. Der Brand, der laut Polizei möglicherweise durch einen technischen Defekt am Kühlschrank ausgelöst worden war, konnte rasch gelöscht werden.

Der Rauch, der durchs Küchenfenster ins Freie strömte, drang aber offenbar auch in die direkt darüber befindliche Wohnung ein. Ein dort lebender, älterer Mann erlitt dadurch vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Er wurde von Rettungskräften in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die Wohnung, in der es brannte, ist bis auf Weiteres unbewohnbar. (TT.com)