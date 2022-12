1:3 gegen Asiago: Am Vorweihnachtsabend rutschten die Haie aus

Nach drei Siegen in Serie mussten sich die Haie in Asiago mit 1:3 beugen. Weil auch Bozen verlor, bleiben die Innsbrucker Erster.

Auf dem Weg zur Kurskorrektur fehlte den Innsbruckern am Freitag die zündende Idee und die gewohnte Durchschlagskraft. Und gerade als man eine Unterzahl heil überstehen sollte, führte ein billiger Scheibenverlust von Leavens zum 1:3. Alle weiteren Versuche verpufften, auch in den letzten beiden Spielminuten, in denen Cheftrainer Mitch O‘Keefe sechs Feldspieler aufs Eis geschickt hatte. Die Scheibe wollte am Freitag einfach nicht rein.