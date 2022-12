ÖVP-U-Ausschuss ohne Plan für das neue Jahr

Wien – Viel Zeit haben die Parteien im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nicht mehr. Die Befragungen gehen mit dem 1. Februar zu Ende. Und im Jänner ist der Terminplan dicht gedrängt. Nach der Weihnachtspause bleiben nur mehr drei Wochen – und in diese fallen auch noch die offizielle Eröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes (am 12. Jänner) und die Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen für die zweite Amtszeit (am 26. Jänner). Dennoch haben es die Parteien vor den Feiertagen nicht geschafft, sich auf einen Termin- und Zeugenplan zu einigen.