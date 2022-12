Tiroler Hilfe ermöglicht Kindern in Bolivien eine Zukunft

Kufstein – Aktuelle Krisenherde gibt es viele auf der Welt. Krieg, verheerende Naturkatastrophen, Armut und Hunger sind für zig Millionen Menschen traurige Realität. Dadurch geraten andere Länder, in denen auch Menschen hungern, oft in den Hintergrund. Wie zum Beispiel Bolivien, das ärmste Land Südamerikas. Viele Kinder müssen dort arbeiten, statt zur Schule zu gehen, und leben auf der Straße. Der gefüllte Kühlschrank ist für sie nur ein Traum. Dass diese Menschen trotz der vielen aktuellen Krisenherde weiterhin auf Unterstützung aus Tirol zählen können, verdanken sie dem Kufsteiner Primar Bernhard Spechtenhauser.

Über zwei Millionen Euro Spendengelder konnte der Mediziner die vergangenen zwei Jahrzehnte mit seinem Verein „Brillos“ sammeln, um damit zielgerichtet zu helfen und Schulen und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Dreh- und Angelpunkt rund um die Hilfe ist Sr. Rosa Maria von den Arenberger Dominikanerinnen, die vor Ort für die Abwicklung der Projekte sorgt. „So ist sichergestellt, dass das Geld eins zu eins bei den Hilfsbedürftigen landet“, erzählt Spechtenhauser. Er selbst fliegt auf eigene Kosten immer wieder nach Bolivien, um hier den Fortgang von Projekten zu kontrollieren und zu koordinieren. Heuer musste er die Reise absagen. Ein Streik legte die Region Santa Cruz längere Zeit lahm. Eine Anreise war nicht möglich. Viele Menschen in der Region verloren ihre Arbeit, Familien die Lebensgrundlage. Die Dominikanerinnen halfen mit offenen Suppenküchen. Geld dafür kam aus Tirol.

Die Baustelle für den neuen Kindergarten in der Ortschaft Yotala. Spenden, gesammelt vom Verein Brillos, ermöglichen die Einrichtung.Fotos:

Das ist nicht alles an Unterstützung. „Der seit Längerem geplante Schulbus, der vielen Kindern den Weg in die Schule ermöglicht, konnte umgesetzt werden. Häufig ist die Unfähigkeit zur Bezahlung der Fahrtkosten ein Grund, warum Kinder nicht in die Schule geschickt werden können“, berichtet der Primar.