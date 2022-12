Autos stießen bei Kreuzung in Fügen zusammen: Drei Verletzte

Fügen – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem Kreuzungsbereich in Fügen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Eine 45-jährige deutsche Lenkerin war mit ihrem Kleinbus auf der Landstraße von Wiesing in Richtung Fügen unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich ihr Ehemann und ihre zehn- und zwölfjährigen Kinder.