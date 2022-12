Hut ab vor diesem Mädchen: Der große Einsatz von Amelie für den VINZIBus

Amelie ist erst neun Jahre alt. Fast zehn, wie sie sagt. Aber ihr soziales Engagement ist schon jetzt riesengroß. Amelie geht in die 4. Klasse der Volksschule in Scharnitz. Sie liest viel, geht Snowboarden oder Ski fahren, springt Trampolin und trifft sich gerne mit FreundInnen.

„Man sollte einfach aufeinander schauen“, meint sie und bastelt Sachen, die sie am Christkindlmarkt in Scharnitz auf „ihrem“ Stand verkauft. Vom VINZIBus hat sie schon vor längerer Zeit gehört und toll gefunden, dass Menschen, die sich kein Essen leisten können, vom Team am Abend kostenlos warmes Essen bekommen. Also hat sie beschlossen, den VINZIBus zu unterstützen und den Erlös aus dem Verkauf von selbstgebastelten Sachen auf dem Christkindlmarkt in Scharnitz dem VINZIBus zu spenden; es waren unglaubliche 1463,84 Euro.