Schüsse auf Megan Thee Stallion: Jury verurteilt Rapper Tory Lanez

Bei dem Vorfall im Juli 2020 in Hollywood habe Lanez der Musikerin nach einem Streit Schusswunden an den Füßen zugefügt.

Los Angeles – Der kanadische Rapper Tory Lanez (30, "Say It") ist von einer Jury in Los Angeles für schuldig befunden worden, auf die US-Rapperin Megan Thee Stallion (27, "Body") geschossen zu haben. Die Geschworenen verurteilten den Musiker am Freitag (Ortszeit) unter anderem wegen eines Angriffs mit einer halbautomatischen Schusswaffe.