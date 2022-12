Russischer Zivilschutz: 22 Tote bei Brand in Seniorenheim in Sibirien

Kemerowo – 22 Menschen sind nach Angaben des russischen Zivilschutzes bei einem Brand in einem Seniorenheim in der westsibirischen Stadt Kemerowo ums Leben gekommen. Das Feuer brach in der Nacht auf Samstag in dem barackenähnlichen Gebäude in einem Viertel der Industriestadt aus, wie die Behörden mitteilten. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen die Brandschutzvorschriften in der in einem Privatgebäude eingerichteten Unterkunft für sozial Schwache.