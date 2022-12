Von Tanne getroffen: Steirer starb bei Forstunfall

Strallegg – Ein Oststeirer ist am Freitag in Strallegg (Bezirk Weiz) von einer Tanne getroffen und tödlich verletzt worden. Der 63-Jährige war allein im eigenen Wald mit Forstarbeiten beschäftigt, als ihn der umstürzende Baum am Oberkörper traf. Seine Frau fand ihn erst Stunden später, für den Mann kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr musste den unter dem Baum eingeklemmten Mann bergen.