Die chinesische Regierung kritisiert den neuen Verteidigungsetat, den US-Präsident Joe Biden am Freitag unterzeichnet hat. s würden Fakten ignoriert, um eine "chinesische Bedrohung" zu übertreiben, kritisierte das Außenministerium in Peking.

Peking – Die chinesische Regierung hat mit Kritik auf den neuen US-Verteidigungsetat reagiert, der mit 858 Milliarden Dollar (807,76 Mrd. Euro) so hoch ausfällt wie nie zuvor. Das Außenministerium in Peking erklärte am Samstag seine "große Unzufriedenheit und entschlossenen Widerstand". Der Haushalt beinhalte Bestimmungen, die "den Frieden und die Stabilität in der Straße von Taiwan ernsthaft beschädigen", hieß es in der Stellungnahme.