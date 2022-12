Immer unter Höchstspannung

Ratschings – Wir starteten mit einer gesunden Portion Bewunderung, einem gewissen Respekt und einem gerüttelt Maß an Misstrauen. So begann die kurze Liaison mit dem Toyota bZ4X, dem ersten vollelektrischen Fahrzeug der Marke, jedenfalls in Großserie. Der Crossover-Look mit Offroad-Elementen verfehlte von Anfang an nicht seine Wirkung, die progressive Formensprache fand im Testzeitraum immer wieder Anerkennung von anderen Verkehrsteilnehmern.