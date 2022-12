Betrunkener bedrohte Securitys der Wiener Linien mit Messer

Der Mann hatte 1,74 Promille. Eine Festnahme gab es auch am Hauptbahnhof, nachdem Raucher im Bahnhofsgelände ÖBB-Mitarbeiter bedroht hatten.

Wien – Ein Betrunkener hat am späten Freitagnachmittag Sicherheitsmitarbeiter der Wiener Linien in der Innenstadt mit einem Messer bedroht. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass wurden die Securitys kurz vor 18.00 Uhr alarmiert, weil der 58-Jährige bei der Station Opernring Fahrgäste belästigte. Die Wiener Linien-Mitarbeiter wollten die Situation klären, da zog der Mann ein Klappmesser und bedrohte sie. Die Polizei wurde alarmiert.

Auch am Hauptbahnhof musste die Exekutive einschreiten, weil drei Männer ÖBB-Securitys bedroht hatten. Die Sicherheitsmitarbeiter stellten das Trio zur Rede, weil es Alkohol konsumierte - was nicht verboten ist - und am Bahnhofsgelände auch unerlaubterweise rauchte. Einer der drei versetzte einem Security einen Faustschlag gegen den Oberkörper und drohte ihm mit dem Umbringen. Die ÖBB-Mitarbeiter zogen die Polizei hinzu.