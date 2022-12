Berühmte Weihnachtsbläser im Altenheim in Fulpmes

Fulpmes – Alle Jahre wieder. Tirols berühmteste Weihnachtsbläser-Combo absolviert Jahr für Jahr am Heiligen Abend ihren ersten und einzigen Auftritt. Am Samstag unterhielten Schauspieler Tobias Moretti, Alt-LH Günther Platter, Moser-Holding-CEO Hermann Petz und Ex-Minister Karlheinz Töchterle (v.l.) im Altenheim in Fulpmes. Sehr zur Freude der Bewohner.