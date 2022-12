Steigende Beliebtheit von Kerzen: Experten warnen vor Brandgefahr um Weihnachten

„Tests haben gezeigt, dass ein Christbaum binnen zehn bis zwanzig Sekunden in Vollbrand stehen kann, wobei das Feuer danach in der Praxis auch sehr rasch auf das Haus oder die Wohnung übergreifen kann. Grund für die leichte Entflammbarkeit sind neben dem Harz in den Nadeln der Bäume auch dürre Äste oder Zweige“, so Louis Norman-Audenhove, Generalsekretär des österreichischen Versicherungsverbandes VVO. Daher erhöht sich mit jedem Tag, an dem ein Christbaum in der geheizten Wohnung steht, zwangsläufig auch die Brandgefahr.