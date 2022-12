Auto mit fünfköpfiger Familie stürzte auf B179 bei Nassereith über Böschung ab

Nassereith – Eine fünfköpfige Familie war am Heiligen Abend in einem Auto auf der Fernpassstraße (B179) in Richtung Nassereith unterwegs. Die Eltern saßen vorne, ihre drei Kinder auf der Rückbank. In einer Rechtskurve geriet der Wagen ins Rutschen. Der 52-jährige Lenker verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße ab.