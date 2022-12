18 Bergleute in China nach Goldminen-Einsturz verschüttet

Beim Einsturz eines Goldbergwerks in China sind 18 Bergleute verschüttet worden. In der Region Xinjiang im Nordwesten des Landes sei "eine Rettungsaktion im Gange", um die Bergleute zu bergen, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag. Zum Zeitpunkt des Einsturzes arbeiteten insgesamt 40 Menschen unter Tage.