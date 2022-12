32-Jähriger nach Einbruch in Innsbrucker Bürogebäude festgenommen

Innsbruck – Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in einem Bürogebäude in Innsbruck gerufen. Beim Eintreffen konnten die Beamten einen 32-jährigen amtsbekannten Österreicher zwischen dem Eingangsbereich des Objektes und den Büroräumlichkeiten feststellen. „Aufgrund der versperrten Zwischentüren konnten die Beamten nicht zum Täter gelangen. Der Mann ignorierte jegliche Täteransprache", teilte die Exekutive mit.