Tödliche Schüsse am Heiligen Abend: Mordermittlungen in England

Liverpool – Nach Schüssen in einem Pub am Heiligen Abend in der Nähe von Liverpool im Nordwesten Englands ist eine Frau gestorben. Die zuständige Polizei in Merseyside leitete am Sonntagmorgen nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht. Die Polizei war den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht (Ortszeit) zu dem gut besuchten Pub mit vielen jungen Leuten in Wallasey Village gerufen worden.