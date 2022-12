Weihnachten auf dem Friedhof: „Das hätte ihnen gefallen“

Das Fest der Familie, bis in den Tod: Zu Weihnachten treffen sich Angehörige am Grab – samt festlich geschmücktem Christbaum. Auch fliegende Sterne wurden schon gesehen.

Innsbruck – Wenn am Innsbrucker Westfriedhof die Dämmerung hereinbricht, leuchten derzeit nicht nur die Kerzen. An kleinen Christbäumen glitzern bunter Weihnachtsschmuck und Lichterketten. Auf einem der vielen Bäume auf dem Friedhof hat jemand goldene Kugeln aufgehängt – „so weit er hinaufreichen konnte“, wie der Innsbrucker Friedhofsreferent Alexander Legniti sagt. Er ist beeindruckt, wie viele der Grabstätten weihnachtlich geschmückt sind. „Man sieht, dass sich die Leute Zeit dafür nehmen und das mit Liebe machen. Friedhof und Weihnachten verbindet man oft nicht, aber man sieht, die Leute denken an die Ihrigen, im Herzen sind sie noch bei ihnen.“