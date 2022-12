Großeinsatz der Feuerwehr: Linienbus stand in Axams in Vollbrand

Das Fahrzeug geriet gegen 6 Uhr früh während der Fahrt in Brand. Der Lenker hielt an und setzte einen Notruf ab. Verletzt wurde niemand.

Axams – Das Feuer war weithin zu sehen. Sonntagfrüh stand ein Linienbus im Gewerbegebiet in Axams in Vollbrand. Das Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand. Der Lenker hielt den Bus an und setzte einen Notruf ab. Ein technischer Defekt dürfte das Feuer verursacht haben.