Der Rasen in England „glüht“ am Boxing Day

Nach der WM-Pause kehrt die englische Premier League am Stefanitag mit gleich sieben Spielen zurück. Leader Arsenal fordert im Derby West Ham.

London – Nach der WM-Pause nimmt die englische Premier League am traditionellen Boxing Day den Ligabetrieb wieder auf. Insgesamt sieben Fußballspiele (alle live auf Sky) stehen am Stefanitag (26.12.) auf dem Programm. Tabellenführer Arsenal setzt im Londoner Derby gegen West Ham die Jagd nach dem ersten Titel seit 19 Jahren fort, Liverpool will nach einer bisher äußerst durchwachsenen Saison bei Aston Villa den Grundstein für ein erfolgreiches Frühjahr legen.