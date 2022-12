Familie zu Weihnachten am Krankenbett von Pelé

Seit dem 29. November liegt Fußball-Legende Pelé (82) im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. An Weihnachten versammelte sich nun die gesamte Familie am Krankenbett des schwer kranken Brasilianers.

Sao Paulo – Zu Weihnachten hat sich die Familie von Brasiliens Fußball-Legende Pelé (82) im Albert-Einstein-Hospital in São Paulo an seinem Krankenbett versammelt. Tochter Kely Cristina Nascimento postete am Samstagabend (Ortszeit) ein Familien-Foto auf ihrer Instagram-Seite, auf dem unter anderen auch Pelés Frau Marcia Aoki zu sehen ist.