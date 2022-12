Britische Royals besuchten Weihnachtsgottesdienst in Sandringham

Das Gedenken an die Queen stand im Mittelpunkt des royalen Festes. Prinzessin Kate widmete ihr ein von ihr organisiertes Weihnachtsliedersingen, das am Heiligen Abend im Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Sandringham – Erstmals seit drei Jahren haben die britischen Royals ihre Tradition wieder aufgenommen und gemeinsam einen Weihnachtsgottesdienst besucht. Mit König Charles III., seiner Ehefrau Königin Camilla und Thronfolger Prinz William an der Spitze erschien die Royal Family am Sonntag im ostenglischen Örtchen Sandringham nahe der königlichen Residenz.

Das Gedenken an die Queen stand im Mittelpunkt des royalen Festes. Williams Ehefrau, Prinzessin Kate, widmete der gestorbenen Königin ein von ihr organisiertes Weihnachtsliedersingen, das am Heiligen Abend im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Kate würdigte das „unglaubliche Vermächtnis" der Queen, das „viele von uns zutiefst inspiriert" habe.

Kates und Williams Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) sangen laut mit. Der jüngste Sohn Prinz Louis (4) war hingegen nicht unter den insgesamt 1800 Gästen in der Londoner Westminster Abbey. Die Veranstaltung, an der auch Charles und Camilla teilnahmen, war bereits am 15. Dezember aufgezeichnet worden.

Der gemeinsame Auftritt der Royal Family bei dem Event galt auch als Antwort auf die Netflix-Serie „Harry und Meghan", die am selben Tag veröffentlicht wurde und in der Williams jüngerer Bruder Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan erneut Vorwürfe gegen den Palast erhoben. Das Paar lebt in Kalifornien und reiste nicht zur Weihnachtsfeier an. (APA, dpa)