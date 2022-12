Bühne frei für den Fußball-Nachwuchs

Gespielt wird an allen Turniertagen (Beginnzeiten in der Factbox unten) in der Sporthalle Hötting West. Neuerungen gibt es aber auch in der bereits 27. Auflage, denn die Turniere der Jüngsten (U7, U8) werden im so genannten Funino-Modus ausgetragen. Funino setzt sich aus dem englischen Begriff „Fun“ (Spaß) und dem spanischen Wort „Niño“ (Kind) zusammen). Dieser Spielmodus (3 gegen 3, ohne Torwart, zwei Mini-Tore auf jeder Spielfeldseite) soll den Spaßfaktor bei den jüngsten Kickerinnen und Kickern noch einmal ein Stückchen erhöhen.