Große Suchaktion nach Lawinenabgang in Sölden: Keine Person gefunden

40 Einsatzkräfte suchten nach einem Notruf am Christtag drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner ab. Es wurde vermutet, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war.

Sölden – Gegen 12.30 Uhr ging am Christtag bei der Leitstelle Tirol ein Notruf ein. Ein Augenzeuge meldete einen Lawinenabgang am Tiefenbachferner in Sölden. Demnach hatte ein unbekannter Skifahrer bei einer Variantenabfahrt auf einem ca. 40 Grad steilen Hang ein ca. 50 Meter breite und 60 Meter langes Schneebrett ausgelöst. Als der Zeuge den Skifahrer aus den Augen verlor, schlug er Alarm.

In den Tiroler Bergen galt die Lawinengefahr für WintersportlerInnen am Sonntag als heikel. Der Lawinenwarndienst wies bereits am Samstagabend auf eine hohe Störanfälligkeit der Schneedecke hin. Die Wahrscheinlichkeit von Lawinenabgängen – und auch Fernauslösungen – sei hoch, hieß es. Auch für Montag war vor allem im Westen keine Entspannung in Sicht. (TT.com)