Auto stürzte in Wales in Fluss: zwei Tote

Swansea – Zwei Menschen sind mit ihrem Auto in Wales in einen Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. Die Leichen von einer Frau und einem Mann seien am frühen Sonntagmorgen aus dem Fluss Tawe in der Stadt Swansea geborgen worden, teilte die Polizei mit. Die leblosen Körper lagen demnach nahe des gesunkenen Fahrzeugs.