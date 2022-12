Lawine in Zürs: Suche nach Verschütteten „wenn nötig die ganze Nacht“

Kurz vor 15 Uhr ging am Sonntag im Skigebiet Lech/Zürs eine Lawine ab. Bis zu zehn Menschen wurden verschüttet, erst eine wurde verletzt geborgen. Die Suche wurde in der Dunkelheit fortgesetzt und soll wenn nötig die ganze Nacht dauern.

Lech – Nach einem Lawinenabgang im Skigebiet von Lech/Zürs am Sonntagnachmittag mit möglicherweise zehn verschütteten WintersportlerInnen ist bis am Abend erst eine Person lebend geborgen worden. Sie wurde mit Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Die genaue Anzahl der Verschütteten stand laut Polizei am Abend nach wie vor nicht fest. Der Bergungs- und Sucheinsatz wurde auch in der Dunkelheit fortgeführt und sollte so lange andauern, bis Gewissheit bestand.

📽️ Video | Mehrere Verschüttete in Lech

Die Lawine ging kurz vor 15 Uhr unterhalb des Trittkopfs (2720 Meter) bei der Trittkopfbergstation ab. Sie nahm ihren Anfang im freien Gelände, die Schneemassen erfassten aber auch die Skipiste Nr. 134 (Balmen). Kurz darauf waren acht Hubschrauber, darunter drei aus Tirol, sowie mehrere Suchtrupps auf dem Weg zum Lawinenkegel. Die Helikopter landeten und starteten immer wieder auf dem Flexenpass (1773 Meter), der für den Straßenverkehr gesperrt wurde.

Rund 200 Menschen waren am Sucheinsatz beteiligt. Ein Rettungszelt wurde aufgebaut. © EXPA/PETER RINDERER

Nach Informationen der Polizei und der Gemeinde Lech, zu der Zürs gehört, standen über 200 Personen im Sucheinsatz. „Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen“, hieß es seitens der Gemeinde. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde der Lawinenkegel ausgeleuchtet, die Suche wurde terrestrisch fortgesetzt. Die Helikopter blieben in Bereitschaft, um Personen nach ihrer Bergung ins Krankenhaus zu fliegen. Laut Hermann Fercher von Lech/Zürs-Tourismus wird so lange weitergesucht, bis Gewissheit besteht. „Wir können die ganze Nacht weitermachen“, betonte er. Man habe noch bei Tageslicht das nötige Equipment in den Lawinenkegel geflogen.

📽️ Video | Krobath (ORF) zur Lawine in Lech

Nach der Zahl der vermuteten Lawinenopfer befragt, sagte Fercher, dass auf einem Video eines Skigasts zu sehen sei, „wie die Skifahrer mit der Lawine in Kontakt kommen“. Wie es dann weitergehe, sei auf dem Video aber leider nicht ersichtlich. Die Polizei bat mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Lech (Tel: 059133-8105 100) zu melden. Um Kontaktaufnahme wurden auch Personen gebeten, die möglicherweise einen Angehörigen vermissten.

Sucheinsatz nach Lawinenabgang in Sölden

Auch in Tirol kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz: 40 Rettungskräfte suchten nach einem Notruf drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner in Sölden ab. Es bestand die Möglichkeit, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war. Nach drei Stunden wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Lawinensituation in Tirol weiter heikel

Die Lawinensituation bleibt auch am Stefanitag teils heikel, vor allem im Westen Tirols und darüber hinaus. „Schon einzelne Wintersportler können leicht Lawinen auslösen, vor allem an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Metern und an sehr steilen Südhängen im Hochgebirge“, hieß es am Sonntag im Lawinenreport des Landes . Lawinen könnten demnach besonders in den schneereichen Gebieten gefährlich groß werden. „Vorsicht vor allem in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, hieß es weiter. Fernauslösungen seien möglich. Zudem bestehe eine gewisse Gefahr von Gleitschneelawinen und Rutschen an steilen Grashängen unterhalb von rund 2400 Metern. (APA, TT.com)

