„Weihnachtswunder“ von Lech/Zürs: Aufatmen nach Lawinendrama

Bis zu zehn Menschen waren zunächst unter den Schneemassen vermutet worden. In der Nacht auf Montag wurde schließlich nach stundenlanger Suche Entwarnung gegeben. Das Video eines Zeugen zeigt den Lawinenabgang.

Lech – Der Lawinenabgang in Lech/Zürs am Sonntagnachmittag ist mit einem "Weihnachtswunder" zu Ende gegangen. Nach Befürchtungen, wonach bis zu zehn Personen von den Schneemassen begraben worden sein könnten, wurde in der Nacht auf Montag Entwarnung gegeben. Gegen 23.00 Uhr meldeten sich auch die letzten beiden Vermissten, der Such- und Rettungseinsatz wurde eingestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde am frühen Montagvormittag noch eine letzte Sicherheitssuche durchgeführt.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

📽 Video | ORF-Reporter Stefan Krobath Montagfrüh aus Zürs

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von APA Videoplattform (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Die Lawine ging kurz vor 15 Uhr bei der Trittkopfbergstation ab. Sie nahm ihren Anfang im freien Gelände, die Schneemassen ergossen sich aber auch über die Skipiste Nr. 134 (Balmen) und verlegte sie auf einer Länge von 500 bis 600 Meter. Auf dem auch in sozialen Netzwerken verbreiteten Video eines Skigasts war zu sehen, dass sich beim Abgang des Schneebretts zehn Wintersportler im Bereich der Lawinenbahn aufgehalten hatten - weshalb sogleich die Rettungskette in Gang gesetzt wurde.

Vier Personen verletzt, eine davon schwer

Während ein teilverschütteter Wintersportler rasch aus den Schneemassen geborgen wurde – er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck geflogen – blieben die anderen auf dem Video erkennbaren Personen trotz des Großeinsatzes an Rettern zunächst verschollen. Parallel zu den Sucharbeiten auf dem Lawinenkegel mit über 200 Beteiligten, mehreren Lawinensuchhunden und sieben Helikoptern betrieb die Polizei akribische Ermittlungsarbeit, um die Identität der Gesuchten herauszufinden.

Entgeltliche Einschaltung

Die Lawine löste sich unterhalb des Trittkopfs (2720 Meter) im freien Gelände, die Schneemassen erfassten aber auch die Skipiste. © APA/zeitungsfoto.at

Diese meldeten sich laut Polizei erst im Verlauf des Abends. Sie waren selbstständig ins Tal abgefahren hatten ihre Beteiligung am Lawinenunfall nicht gemeldet. Gegen 20.30 Uhr wurden noch zwei Personen vermisst. Als auch diese nach ihrer Ankunft zu Hause gegen 23.00 Uhr Kontakt mit der Polizei in Lech aufnahmen, konnte Entwarnung gegeben werden.

Von den zehn Personen auf dem Video wurden vier verletzt, die teilverschüttete Person schwer. Weil noch andere, nicht auf dem Video sichtbare Wintersportler von der Lawine erfasst worden sein könnten, wurde am Montag gegen 8.00 Uhr mit einer letzten Sicherheitssuche begonnen. Mit weiteren Verschütteten rechnete aber niemand. "Nach derzeitiger Erkenntnislage kann davon ausgegangen werden, dass keine Personen mehr vermisst werden", hieß es seitens der Polizei.

Ermittlungen der Polizei laufen weiter

Sowohl bei den Einsatzkräften als auch bei den Verantwortlichen der Arlberg-Gemeinde war die Erleichterung nach dem stundenlangen Sucheinsatz riesengroß. Vorarlbergs Sicherheitslandesrat Christian Gantner (ÖVP) und Hermann Fercher von Lech/Zürs-Tourismus nahmen den Begriff "Weihnachtswunder" in den Mund. Die Ermittlungen der Polizei liefen indessen weiter. So galt es insbesondere zu klären, wie es möglich war, dass die Lawine auf die Piste abging. Am Arlberg herrschte am Sonntag wie am Montag erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei auf der fünfstufigen Gefahrenskala.

5 x 1 Cookit Küchenmaschine von Bosch zu gewinnen TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Sucheinsatz nach Lawinenabgang in Sölden

Auch in Tirol kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz: 40 Rettungskräfte suchten nach einem Notruf drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner in Sölden ab. Es bestand die Möglichkeit, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war. Nach drei Stunden wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

🔗 Mehr zum Thema:

Lawinensituation in Tirol weiter heikel

Die Lawinensituation bleibt auch am Stefanitag teils heikel, vor allem im Westen Tirols und darüber hinaus. „Schon einzelne Wintersportler können leicht Lawinen auslösen, vor allem an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Metern und an sehr steilen Südhängen im Hochgebirge“, hieß es am Sonntag im Lawinenreport des Landes . Lawinen könnten demnach besonders in den schneereichen Gebieten gefährlich groß werden. „Vorsicht vor allem in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, hieß es weiter. Fernauslösungen seien möglich. Zudem bestehe eine gewisse Gefahr von Gleitschneelawinen und Rutschen an steilen Grashängen unterhalb von rund 2400 Metern. (TT.com, APA)