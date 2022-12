Weiter Suche nach etwa zehn Verschütteten nach Lawine in Lech/Zürs

Im Skigebiet Lech/Zürs am Arlberg ist am Sonntag kurz vor 15 Uhr eine Lawine abgegangen und hat im Bereich Trittkopf etwa zehn Personen verschüttet. Ein Mensch wurde verletzt geborgen, am Abend wurde noch nach weiteren Verschütteten gesucht.

Auch in Tirol kam es am Sonntag zu einem Großeinsatz: 40 Rettungskräfte suchten nach einem Notruf drei Stunden einen Lawinenkegel am Tiefenbachferner in Sölden ab. Es bestand die Möglichkeit, dass eine Person unter den Schneemassen verschüttet worden war. Nach drei Stunden wurde die Suche ergebnislos abgebrochen.

Die Lawinensituation bleibt auch am Stefanitag teils heikel, vor allem im Westen Tirols und darüber hinaus. „Schon einzelne Wintersportler können leicht Lawinen auslösen, vor allem an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Metern und an sehr steilen Südhängen im Hochgebirge“, hieß es am Sonntag im Lawinenreport des Landes . Lawinen könnten demnach besonders in den schneereichen Gebieten gefährlich groß werden. „Vorsicht vor allem in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen“, hieß es weiter. Fernauslösungen seien möglich. Zudem bestehe eine gewisse Gefahr von Gleitschneelawinen und Rutschen an steilen Grashängen unterhalb von rund 2400 Metern. (APA, TT.com)