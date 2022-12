Zwei Kinder starben bei Autounfall in der Slowakei

Rudnany – Bei einem Verkehrsunfall in der Slowakei sind am Christtag zwei Kinder gestorben. Der Fahrer habe die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes am Sonntag mit. Der Pkw sei eine Böschung hinuntergestürzt und gegen einen Holzpfahl geprallt. Die beiden Kinder seien dabei aus dem Auto geschleudert worden.