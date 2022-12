Zahl der Asylbewerber gestiegen und steigt weiter

Zwischen Jänner und Oktober sind heuer in der EU fast 790.000 Asylanträge gestellt worden. Das sei ein Anstieg von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, sagte die Chefin der EU-Asylbehörde (EUAA), Nina Gregori. Sie geht auch von einer weiteren Zunahme von Asylbewerbern in der Europäischen Union aus. "Es ist ziemlich klar, dass die steigenden Antragszahlen in absehbarer Zeit anhalten werden", sagte Gregori den Zeitungen Funke Mediengruppe (Online Montag).

Instabilität und Bedrohungen der menschlichen Sicherheit seien Merkmale der heutigen Welt. "Leider sind sie nicht vorübergehend", so Gregori. Die geopolitischen Entwicklungen in den Jahren 2021 und 2022 hätten direkte Auswirkungen auf den Bedarf an internationalem Schutz und führten zu einer zunehmenden Vertreibung in EU-Länder. Die Zahl der Asylsuchenden sei aber trotz des Anstiegs unter den Zahlen aus den Jahren 2015 und 2016 geblieben, fügte Gregori hinzu. Nach Angaben der EU-Asylbehörde stammen die meisten Asyl-Antragsteller aus Syrien, Afghanistan und der Türkei.