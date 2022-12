ÖSV-Hoffnung auf Trendumkehr am Zauberberg

Trotz der jüngsten Warmwetter-Periode soll der Frauen-Ski-Weltcup am Semmering programmgemäß über die Bühne gehen. Auf dem „Zauberberg" finden heuer von 27. bis 29. Dezember erstmals sogar drei Bewerbe statt. Die ÖSV-Technikerinnen fahren nach ihrem Stotterstart bei Heimvorteil in einem Riesentorlauf-Doppel und Nachtslalom um die Trendumkehr.

„Heimrennen sind immer etwas besonderes und mit einem zweiten Platz beim letzten Slalom am Zauberberg vor zwei Jahren habe ich tolle Erinnerungen an die Rennpiste", betonte Liensberger, die sich nach dem Riesentorläufen am Dienstag und Mittwoch (beide 10.00/13.00 Uhr) wohl im abschließenden Nachtslalom am Donnerstag (15.00/18.30 Uhr/alle live TT.com-Ticker) die besten Chancen ausrechnet. „Ich hoffe natürlich, schnelles Skifahren zeigen zu können, und freue mich riesig, mit hoffentlich vielen Zuschauern wieder vor Ort den Zauberberg mit meiner Begeisterung als Skirennläuferin ,verzaubern' zu können."