Mit Ammoniak beladener Zug in Serbien entgleist: Mehrere Anwohner vergiftet

Belgrad – Rund 50 Menschen haben in Serbien Vergiftungserscheinungen gezeigt, nachdem ein mit Ammoniak beladener Güterzug entgleist ist. "Es gibt 51 Vergiftungsfälle", sagte der Bürgermeister der Stadt Pirot, Vladan Vasic, am Sonntag vor Journalisten. Sieben Menschen seien ins Krankenhaus von Nis eingeliefert worden. Das Unglück ereignete sich am Abend in der Region Pirot im Südosten des Landes. Nach Angaben des Bürgermeisters wurde der Notstand über einige Gebiete der Stadt verhängt.