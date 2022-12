Angebliche Geldnot: 54-jährige Tirolerin mit „Tochter-Trick" abgezockt

Mutters – Die Polizeiinspektion Mutters meldete am Stefanitag einen Betrugsfall, bei dem eine 54-jährige Tirolerin um mehr als 1000 Euro geprellt wurde. Am 23. Dezember war die Frau über eine Internetplattform vermeintlich von ihrer Tochter kontaktiert worden. In der von einer unbekannten Nummer versendeten Nachricht wurde die 54-Jährige darum gebeten, eine offene Rechnung vorläufig zu begleichen, weil die „Tochter“ Probleme mit dem Online-Banking habe.