Stark alkoholisierter Lenker flüchtete mit bis zu 235 km/h vor Polizei

Wels/Linz – Ein stark alkoholisierter Autofahrer hat der Polizei am Christtag auf der Westautobahn in Oberösterreich eine Verfolgungsjagd geliefert, bei der er mit bis zu 235 km/h unterwegs war. Der 28-Jährige hatte annähernd zwei Promille Alkohol im Blut. Und in Linz wollte ein Betrunkener im Streit seinen Kontrahenten niederfahren. Dabei beschädigte der 37-Jährige ein geparktes Auto, informierte die Polizei in Aussendungen.