Hoffnung auf Immunität bei Wildvögeln gegen Vogelgrippe

Greifswald – Nach der ungewöhnlich starken Sommerwelle der Vogelgrippe bei Wildvögeln sieht der Experte Timm Harder in der bisher schwachen Herbst- und Winterwelle Anzeichen für eine gewisse Immunität unter den Tieren. In Deutschland seien von Anfang Oktober bis kurz vor Weihnachten weniger als 90 Fälle registriert worden, sagte der Leiter des Nationalen Referenzlabors für Aviäre Influenza am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bei Greifswald der dpa.