Tragödie im Zillertal: Familienvater (39) starb auf dem Weg zu Frau und Kindern

Schwendau – In einer Tragödie endete der Winterurlaub einer niederländischen Familie im Zillertal: Der 39-jährige Familienvater wurde am Sonntag auf einem Wanderweg am Kleinschwendberg tot aufgefunden, während seine Frau und seine Kinder am Horberg auf ihn warteten. Die Todesursache ist noch nicht geklärt, ein gesundheitliches Problem wird aber vermutet.