AK-Chefin: Regierung sollte zwei Milliarden Euro an Übergewinnen abschöpfen

Auch wenn es an allen Ecken an Arbeitskräften fehlt, will Anderl an der Forderung nach Arbeitszeit-Verkürzung festhalten. Denn für so eine Diskussion sei immer der falsche Augenblick. Es gebe zudem unterschiedliche Zugänge zum Thema Verkürzung, so wäre auch ein leichteres Erreichen des sechsten Urlaubswoche eine solche.